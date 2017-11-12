الدمام.. سقوط جزء من سقف «حضّانة» بمستشفى الولادة

تواصل – فريق التحرير:

سقط جزء من السقف المستعار داخل أحد أقسام الحضانة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أمس السبت، دون وقوع أضرار بفضل الله.

وأكد المتحدث باسم صحة الشرقية، أسعد سعود، سقوط جزء من السقف المستعار داخل أحد أقسام الحضانة بمستشفى الولادة والأطفال.

وبين سعود أن سبب سقوط السقف وجود أعمال صيانة في تكييف القسم، مضيفاً أن تسرب مياه بشكل محدود على إحدى قطع السقف المستعار أضعف المقاومة؛ الأمر الذي ساهم في سقوط جزء منه.

وأشار متحدث صحة الشرقية إلى عدم وقوع أية أضرار، وأن المعالجة تمت في حينها؛ إذ تم إصلاح تسريب ماء المكيف، واستبدلت قطعة السقف التالفة.