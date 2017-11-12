«أبل» تعترف بعيب جديد في «آيفون X»

تواصل – وكالات:

اعترفت شركة “أبل”، بوجود مشكلة جديدة في هاتفها الذكي الجديد “آيفون X”، والمتعلقة بشاشته وقت الصقيع.

واشتكى العديد من مالكي هواتف “آيفون X”، أن لوحة المفاتيح والشاشة التي تعمل باللمس، تفقد وظائفها في درجات الحرارة الباردة؛ ما جعل “أبل” تعدهم بتقديم الحل قريباً في صورة تحديث.

وكتبت “أبل”؛ ردّاً على شكاوى مستخدمين، والتي نشرها موقع “ذا لووب”: “نحن ندرك الحالات التي تصبح فيها شاشة “آيفون X” غير مستجيبة مؤقتاً، بعد حدوث تغيير سريع في درجة حرارة البيئة المحيطة من السخونة إلى البرودة”.

وبينما أكدت “أبل” أن شاشة “آيفون X” ستصبح مستجيبة من جديد، بعد الانتظار لثوانٍ، فأكدت أنها ستعمل على حل المشكلة في التحديثات المقبلة لنظام iOS 11.

وفي صفحة الدعم الفني الخاصة بها، أوضحت “أبل” لمستخدميها، أن أجهزة “آيفون”، و”آيباد”، “آيبود تاتش” (الجيل الرابع والإصدارات الأحدث)، يجب أن تُستخدم في درجات الحرارة المحيطة بين صفر و35 درجة مئوية.

وأضافت “أبل”، أن عمر بطاريات كل أجهزتها يصبح ضعيفاً عندما تتواجد في درجات حرارة أبرد، أما إذا تعرضت للحرارة الشديدة، فإنها ستظهر رسالة على الشاشة لمستخدميها هي: “آيفون في حاجة للتبريد قبل استخدامه من جديد”.

يشار إلى أن هاتف “آيفون X” واجه العديد من المشكلات والعيوب، منذ طرحه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي سهولة تحطمه؛ بسبب تصميمه الزجاجي، وعدم القدرة على كتابة حرف “i” على لوحة المفاتيح.