تشكيل لجنة للطوارئ بـ«تعليم بيشة»

تواصل – فريق التحرير:

قرر مدير التعليم بمحافظة بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، اليوم الأحد، تشكيل لجنة الطوارئ بالإدارة برئاسته وعضوية كل من: المساعد للشؤون التعليمية خالد عبدالله الغامدي، والمساعد للشؤون المدرسية محمد سعد جريه، ومدير شؤون المباني شافي محمد الجبهاني، ومدير الإعلام التربوي إبراهيم عواض الشمراني، ورئيس قسم الخدمات العامة زايد علي الروبيعي، ومدير الأمن والسلامة بالإدارة عبدالله شبيب الحليسي عضواً ومقرراً.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن تمارس اللجنة مهامها في مباشرة الحالات الطارئة في موقع الحدث، كما تعقد اللجنة الاجتماعات الفورية في حالة حدوث أَي طارئ في إحدى المنشآت التعليمية، والانتقال لموقع الحدث.

وستتولى اللجنة إعداد تقرير أولي لتحديد متطلبات الدعم، ومتابعة سير معالجة الوضع في المحافظة، ورفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ بالوزارة حتى انتهاء الحدث، إِضَافَةً إلى إعداد تقرير نهائي مُتَضَمّناً التوصيات والمرئيات.