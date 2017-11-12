الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

تشكيل لجنة للطوارئ بـ«تعليم بيشة»

تشكيل لجنة للطوارئ بـ«تعليم بيشة»
0

تواصل – فريق التحرير:

قرر مدير التعليم بمحافظة بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، اليوم الأحد، تشكيل لجنة الطوارئ بالإدارة برئاسته وعضوية كل من: المساعد للشؤون التعليمية خالد عبدالله الغامدي، والمساعد للشؤون المدرسية محمد سعد جريه، ومدير شؤون المباني شافي محمد الجبهاني، ومدير الإعلام التربوي إبراهيم عواض الشمراني، ورئيس قسم الخدمات العامة زايد علي الروبيعي، ومدير الأمن والسلامة بالإدارة عبدالله شبيب الحليسي عضواً ومقرراً.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن تمارس اللجنة مهامها في مباشرة الحالات الطارئة في موقع الحدث، كما تعقد اللجنة الاجتماعات الفورية في حالة حدوث أَي طارئ في إحدى المنشآت التعليمية، والانتقال لموقع الحدث.

وستتولى اللجنة إعداد تقرير أولي لتحديد متطلبات الدعم، ومتابعة سير معالجة الوضع في المحافظة، ورفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ بالوزارة حتى انتهاء الحدث، إِضَافَةً إلى إعداد تقرير نهائي مُتَضَمّناً التوصيات والمرئيات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم مكة» تنظم معرض اللغة الإنجليزية الأول (صور)

«تعليم مكة» تنظم معرض اللغة الإنجليزية الأول (صور)

بيشة.. قرار بنزع ملكية عقارات من أجل طريق الحزام الشمالي الجديد

بيشة.. قرار بنزع ملكية عقارات من أجل طريق الحزام الشمالي الجديد

«تعليم بيشة» تحدد موعد صرف رواتب المعلمين المعينين حديثاً

«تعليم بيشة» تحدد موعد صرف رواتب المعلمين المعينين حديثاً

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>