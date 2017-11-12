خبير دولي: حملة مكافحة الفساد بالمملكة نقطة تحول جديدة

تواصل – سامر محمد:

سلّط الخبير الاستراتيجي النفطي “جوليان لي” في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية، الضوء على الحملة التي تشنها السلطات في المملكة لمكافحة الفساد والتي شملت اعتقال أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ووزراء ومسؤولون ورجال أعمال.

وتحدث عن أن أسعار النفط ارتفعت عالمياً فور الإعلان عن حملة الاعتقالات، واصفاً الحملة بأنها قد تمثل الخطوة الأولى باتجاه خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحاً ونشاطاً في المملكة.

وأضاف أن تلك الحملة ضد الفساد إذا كانت حقا تمثل بداية نهاية منظومة الدولة الريعية التي تعتمد على عائدات النفط وغيرها، والتي شلت عملية التنمية في المملكة، فإن تلك الحملة من شأنها أن تحسن آفاق الاستثمار داخل السعودية وتزيد من جاذبية الأسهم فيها ومن بين ذلك عملية الطرح الأولي لـ”أرامكو” وبالتالي دعم رؤية 2030.