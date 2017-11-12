تسجيل 500 مخالفة تجاوز خاطئ إثر تصادم سيارتين بعقبة ضلع

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تسبب تصادم سيارتين بطريق عقبة ضلع، مساء أمس، في عرقلة السير وسط كثافة السيارات، واستمر التزاحم وتوقف حركة المرور نحو أربع ساعات.

وصرح مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله عايض الحويزي – وفقا لـ«الوطن» – أن الحادث وقع في كوبري الأقواس بتصادم السيارتين، واحتجز على إثر الحادث 4 مصابين جرى إخراجهم من قبل الدفاع المدني ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الزحام تزامن مع طلوع المتنزهين بأعداد كبيرة مما تسبب في بطء حركة الطريق، فيما جرى رصد تجاوزات خاطئة بتسجيل أكثر من 500 مخالفة تجاوز خاطئ.

وأحيل عدد من المخالفين إلى الهيئة المرورية، ودعا الحويزي إلى ضرورة دعم الإعلام والمواطنين لحملة المرور في التصدي للمتجاوزين والمخالفين لضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة وحياة سالكي الطرق.