بهذه الطريقة.. مستشفى الملك فهد بالمدينة يقلص مدة انتظار المرضى

تواصل – أحمد الحربي:

استمراراً للنتائج الإيجابية التي يحققها برنامج “أداء الصحة”، تمكّن مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة من تحسين وتقليص مدة الانتظار في عدة أقسام حيوية وذات إقبال كبير بنسبة وصلت إلى ‎%‎70.

وقال الدكتور خالد العوفي، مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، ‘‘إن برنامج أداء الصحة أدى إلى تطوير الأداء في عدة أقسام حيوية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المراجعين، حيثُ تم العمل على تقليل مدة الانتظار في الطوارئ من خلال إعادة توزيع الأطباء وزيادة أعداد الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى توسعة مبنى عيادات الفرز، وتجهيزه بشكل مُنظم وحديث لتسهيل عملية الفرز البصري والتي أدت إلى خفض انتظار المريض قبل الدخول على الطبيب بنسبة تصل إلى ‎%‎70‘‘.

وبين العوفي، إن الأداء تحسن في العيادات الخارجية، بعد إضافة 40 عيادة مسائية شهرياً في عدة تخصصات ذات إقبال كبير، كما تم فتح عيادات لإعادة صرف الأدوية وطلب التحاليل والذي قلل من انتظار المرضى في العيادات الروتينية.

وأكد، إن برنامج أداء الصحة عمل على جدولة العمليات، وبدء الحالة الأولى في الوقت المجدول لها يومياً، بحيث لا تتأخر وتؤثر على باقي جدول العمليات التي تليها مما أدى إلى تقليل مدة انتظار العمليات بنسبة ‎%‎50.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد، أنه فيما يخص المختبرات وفحص العينات تم استحداث مختبر آلي متكامل أدى إلى تحسين الأداء بشكل كبير، من خلال قدرته على فحص عدد كبير من العينات المخبرية في وقت وجيز وجودة عالية.

يذكر أن الصحة تنفذ حالياً، برنامج “أداء الصحة”، الذي يشمل حاليًا 70 مستشفىً رئيسً، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: “الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات”، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.