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العشائر العربية في لبنان: نشكر السعودية.. ونطالب بالعودة لاتفاق الطائف

العشائر العربية في لبنان: نشكر السعودية.. ونطالب بالعودة لاتفاق الطائف
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تواصل – واس:

عبَّر وجهاء العشائر العربية في لبنان عن شكرهم للمملكة العربية السعودية لما قدمته وتقدمه للبنان عبر التاريخ من دون تفرقة، من وقف للحرب الأهلية، ودعم الاقتصاد، كما شددوا على أن أمن المملكة من أمن لبنان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان اليوم حيث كان في استقبالهم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الوزير المفوض وليد بن عبدالله بخاري.

كما عبروا عن موقفهم تجاه التطورات، مطالبين الفرقاء اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تزيد من التوتر وتقوض الوحدة، مؤكدين الحاجة للعودة إلى الدستور واتفاق الطائف والنأي بالنفس للحفاظ على لبنان.

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