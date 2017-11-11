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«تويتر» يُطبق تحديثاً جديداً طال انتظاره.. تعرَّف عليه

«تويتر» يُطبق تحديثاً جديداً طال انتظاره.. تعرَّف عليه
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تواصل – وكالات:

قرر القائمون على موقع التغريدات القصيرة ‘‘تويتر‘‘ إطلاق تحديث جديد للسماح للمستخدمين بتعديل أسماء حساباتهم لتصبح أطول مما سبق.

وذكر موقع “TheNextWeb”، أن التحديث الجديد أتاح لأصحاب حسابات تويتر بزيادة طول أسماء حساباتهم لتصبح مكونة من 50 حرفاً بعد أن كانت محددة بـ20 حرفاً فيما سبق، وهو التحديث الذي طال انتظاره من مستخدمي تويتر الذين أرادوا تزيين أسماء حساباتهم ببعض الإيموجي أو الرموز التعبيرية.

وتأتي أهمية التحديث أيضاً من أن كتابة الأسماء في بعض اللغات يتطلب أكثر من 20 حرفاً ما يعني أن الحد الأقصى القديم كان يضطر بعض المستخدمين إلى كتابة أسمائهم بشكل مختصر.

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