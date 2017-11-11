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«الطاقة» تستنكر العمل العدواني الذي وقع على «خط الأنابيب» بالبحرين

«الطاقة» تستنكر العمل العدواني الذي وقع على «خط الأنابيب» بالبحرين
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تواصل – واس:

استنكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، العمل العدواني الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة بوري، بمملكة البحرين، والذي تم على إثره تعليق ضخ الزيت إلى البحرين.

وأعربت الوزارة، عن دعمها الكامل لأشقائها في قطاع الطاقة بمملكة البحرين مشددة على  شجبها واستنكارها لهذا العمل الجبان.

وأشادت، بقدرة الجهات المعنية في البحرين على مواجهة الحريق الذي نجم عن هذا العدوان ونجاحها في احتوائه في وقت قياسي، مؤكدة أنها تضع جميع إمكاناتها لمساندة قطاع الطاقة في مملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت وزارة الطاقة، أنها رفعت من احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها، وأن جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات الحماية والسلامة.

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