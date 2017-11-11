6 أسباب تُفسِّر «نزيف الأنف» المفاجئ

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يتعرض كثيرون إلى “نزيف الأنف” المفاجئ أو على مرحل كل عدة أيام دون معرفة أسباب ذلك، ويتجاهل هؤلاء معرفة الأسباب التي قد تكون ناجمة عن مشاكل صحية؛ نظراً لعدم تكرارها بشكلٍ يومي.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد كمال، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، عبر صفحته على “فيسبوك” أن “نزيف الأنف غير مرتبط بمرحلة عمرية محددة، وإنما مرتبط بمسببات النزيف عند الشخص المصاب”.

وأكد “كمال” ضرورة استشارة الطبيب المختص مباشرة للتعرف على سبب النزيف واتخاذ الإجراء الدوائي اللازم لعلاج الشعيرات الدموية بالأنف، ومنع التعرض لنزيف مرة أخرى.

ونصح الاستشاري بضرورة عدم الاستلقاء للخلف حينما يحدث نزيف حتى لا يؤدى ذلك لابتلاع الدم ويسبب تهيج في المعدة وتضررها، معدداً ستة أسباب تؤدي لنزيف الأنف.

الأسباب الستة، هي:

1- ارتفاع في ضغط الدم.

2- الهواء البارد في الشتاء.

3- الصدمات المتكررة للأنف.

4- جفاف الشعيرات الدموية بالأنف.

5- تناول الأدوية التي تسبب سيولةً شديدةً في الدم.

6– عدوى الجهاز التنفسي.