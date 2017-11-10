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3 جرحى جراء صدم رجل للمارة بسيارته في فرنسا

3 جرحى جراء صدم رجل للمارة بسيارته في فرنسا
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تواصل – وكالات:

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية، الجمعة، أن رجلاً صدم مجموعة من الطلاب عمداً بسيارته قرب مدينة تولوز؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، أحدهم جروحه خطرة، وتم إيقاف الجاني على الفور.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، أن رجلاً “تعمد”، الجمعة، صدم المارة بسيارته في بلدة بلانياك قرب مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب بجروح أحدهم جروحه خطرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الجاني أوقف على الفور، وتبين أنه غير مصنف على لائحة الأشخاص الخطرين.

وأُصيبت شابة عمرها 21 عاماً بجروح بليغة، بيد أن حياتها ليست في خطر. في حين أُصيب شاب (22 عاماً)، وشابة (23 عاماً) بجروح خفيفة.

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