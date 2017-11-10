 الرياض.. ضبط يمني بحوزته حبوب مخدرة وأسلحة والقبض على سارقي كبايل الكهرباء

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه اسْتِمْرَاراً لجهودها الميدانية فقد تَمَكَّنَت شعبة الدوريات الأمنية بمحافظة رماح من ضبط وافد (يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر)؛ إثر الاشتباه به من قبل إِحْدَى فرقها الميدانية.

وقال: باستيقافه والتحقق من وضعه اتضح أن المركبة التي يستقلها مسروقة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة الروضة بتاريخ 23/1/1439هـ، وبتفتيش المركبة عثر بها على قطعتي (سلاح ناري)، وكمية من الحبوب المخدرة ولفائف يشتبه بأن تكون لمادة الحشيش المخدر، وثمانية صناديق مليئة بمادة العرق المسكرة، وورقة نقدية من فئة 500 ريال مزورة.

كما تَمَكَّنَت الشعبة من ضبط (سعوديين في العقد الثالث من العمر) بعد الإِبْلَاغ عن قيامهما بسرقة كيابل كهربائية من أَحَد مواقع العمل بالمحافظة، وارتكاب الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها وبضبطهما وتفتيش المركبة عثر بداخلها على المسروقات، وعبوة بها مادة العرق المسكر، وبسماع أقوالهما أقرا بما نُسب إليهما.

جرى إِيقَافهم جَمِيعَاً, وتحريز المضبوطات، وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكْمَال اللازم حَسْبَ الاختصاص وَفْقَ نظام الإجراءات الجزائية.