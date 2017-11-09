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«مدني جدة» ينتشل جثمان طفل غرق في خزان صرف صحي

«مدني جدة» ينتشل جثمان طفل غرق في خزان صرف صحي
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تواصل – فريق التحرير:

انتشلت فرق الإنقاذ لمدني محافظة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة طفلا سقط بداخل خزان صرف صحي، وكان قد فُقد من ذويه يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت عند الساعة ١:٤٣ من صباح اليوم الجمعة بلاغا ورد من الدوريات الأمنية للمركز الوطني للعمليات المشتركة مفاده وجود طفل داخل خزان صرف صحي.

وأضاف “إن فرق الإنقاذ شرعت في عمليات انتشال طفل يبالغ من العمر (٤ سنوات) من داخل خزان صرف صحي  بعمق مترين ونسبة المياه يصل منسوبها إلى متر واحد، محاذي لفناء مسور. وتم نزول فرق الإنقاذ وانتشال الطفل عن طريق فوهة الخزان التي تقدر أبعادها ٦٠*٦٠سم.

وأردف “بعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه فارق الحياة ونقل عن طريق الجهات المعنية إلى المستشفى، وبعد انتهاء أعمال الدفاع المدني بكامل حيثياته سلم للجهات المختصة”.

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