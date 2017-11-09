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وزير الاتصالات: إنترنت الألياف الضوئية يصل لـ2 مليون منزل بحلول 2020

وزير الاتصالات: إنترنت الألياف الضوئية يصل لـ2 مليون منزل بحلول 2020
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تواصل – واس:

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة أن الوزارة تسخر كافة  إمكانياتها ومواردها لدعم جهود تسريع انتشار تقنية الألياف الضوئية في كافة أنحاء المملكة وتغطية 2 مليون منزل بحلول عام 2020 بهدف إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من العملاء وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اطلع خلالها على أعمال مشروع نشر النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في حي الياسمين وحي الخليج بالرياض.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لنشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية وتعزيز كفاءة الشبكات لتطوير بنية تحتية قوية للاتصالات تُسرّع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتواكب أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، منوها إلى حرص الوزارة على مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من العملاء في كافة القطاعات تماشياً مع استراتيجية العميل أولاً.

ويستهدف مشروع نشر النطاق العريض، الذي تم البدء به في شهر أغسطس هذا العام، خدمة المنازل في جميع مناطق المملكة لتوفير التغطية لأكثر من 2 مليون منزل بخدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الفايبر، لافتة النظر إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الخدمة إلى أكثر من 58,000 منزلاً حتى الآن ويجري العمل على تغطية بقية المنازل.

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