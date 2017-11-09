«الإسكان»: طرح 120 ألف وحدة سكنية خلال شهرين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإِسْكَان عزمها طرح المزيد من المشروعات على المطورين العقاريين خلال الشَهْرينِ الحالي والمقبل، حيث تستهدف بنهاية العام تنفيذ مشروعات تتضمن 120 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة جاهزة، و110 آلاف وحدة بيع على الخارطة.

وقال المشرف العام على برنامج الشراكات بالوزارة، أحمد مندورة، إن عدد المطورين الموقعين مع الوزارة يبلغ 24 مطوراً، وعدد المشروعات الْجَارِي تنفيذها يبلغ 41 مَشْرُوعَاً تتوزع على 18 مدينة، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2017.

وأَوْضَحَ مندورة، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة”، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدد وقدرات المستفيدين وتواجد البنية التحتية، أو إيصال الخدمات وتكاليفها في كل مدينة، عند وضعها لمعايير توزيع المشروعات السكنية بين المدن.