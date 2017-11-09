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في لقاء «بلدي الرياض» الثاني.. المواطنون يطالبون بصيانة الطرق وإيقاف «التفحيط»

في لقاء «بلدي الرياض» الثاني.. المواطنون يطالبون بصيانة الطرق وإيقاف «التفحيط»
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تواصل – فريق التحرير:

انتهت فعاليات اللقاء الثَّانِي مع ساكني العاصمة الذي نظمه المجلس البلدي لمدينة الرياض في قاعة أمسيات الشرق بشرق الرياض، مساء أول أمس الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من الجهات الخدمية.

وبدأ اللقاء بآيات من القُرْآن الكريم، أعقبها كلمة افتتاحية للمهندس عبدالله العمران رئيس المجلس، رحب خلالها بالحضور، مُتَمَنِّيَاً اسْتِمْرَار التعاون بين بلدي الرياض والجهات الخدمية لما فيه مصلحة المواطن.

وقدم الأستاذ إبراهيم العنزي عضو بلدي الرياض تَقْرِيرَاً حول أبرز التحديات التي تواجه الدائرة الثَّانِية، داعياً المواطنين إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم حولها، وذلك بمشاركة الأستاذة علياء الرويلي عضوة المجلس عن ذات الدائرة.

وشهد اللقاء الذي امتد لما يقارب ثلاث ساعات حضوراً مكثفاً من أَهَالِي العاصمة ولا سيما شرق الرياض، الذين أصروا على إيصال شكاواهم ومقترحاتهم إلى الجهات الخدمية، ومناقشة مختلف المشكلات التي تُعَانِي منها أحياؤهم.

وشملت المناقشات المشكلات الناتجة عن نقص خدمات السفلتة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، وأَعْمَال الصرف الصحي، ومخلفات البناء بعدد من الأحياء مثل: حي النظيم، وحي المهدية، وحي الجنادرية، وحي الرمال.

مِنْ جَانِبِهِ أَفَادَ المهندس خلف الدلبحي من أمانة الرياض أن الأمانة تعطي الأولوية لمشاريع السفلتة، وتمديد التيار الكهربائي بالمخططات الجديدة، مُضِيفَاً أن أَعْمَال السفلتة تتم بطريقة متوازنة، تسمح بإدراج الأحياء التي تحتاج ذلك في المُوَازَنَة القادمة.

وَشَدَّد المواطنون في مداخلاتهم خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بالبلاغات عبر خدمة 940 التي وصفها أحدهم بأنها لا تحقق تطلعات المواطنين، وأن الإحصائيات الصادرة عنها تحتاج إلى مراجعة، كما ركز عدد آخر خلال المداخلات على صيانة الطرق التالفة بالأحياء مثل طريق النظيم، ومعالجة السيارات التالفة والمهملة بالأحياء، وإيقاف ظاهرة التفحيط.

بِدَوْرِهِ أكَّدَ مقدم فهيد بن شوية من إدارة مرور الرياض أن أعداد المفحطين قد تقلصت بعد تغليظ العقوبة مُؤخَّرَاً، مُشِيرَاً إلى تطبيق النظام على المخالفين فوراً، ودَعَا المقدم بن شوية لإِقَامَة ورشة عمل بين المجلس والمرور والأمانة والبَلَدِيَّة، لمعالجة مشكلة السيارات المهملة والمظللة بشرق الرياض، وحي النظيم على وجه الخصوص.

وأَوْضَحَ المهندس محمد القحطاني من أمانة الرياض أن هناك حملة بَلَدِيَّة بالتعاون مع أعضاء المجلس تجري حَالِيَّاً لتنظيف الأحياء، ورفع السيارات التالفة بحي النظيم شَمِلَت ما يقارب 612 سيارة، فيما أكَّدَ المهندس عادل الزامل من وزارة النقل أن الوزارة تعمل على صيانة طريق النظيم حَالِيَّاً حتى تتوفر ميزانية لإعادة سفلتته وازدواجه وإنارته.

وقد أثرت المداخلات الواردة من القسم النسائي المناقشات، والتي شَمِلَت أطروحات جديدة، مثل إنشاء مستشفيات، ومراكز صحية، وإِضَافَة مداخل جديدة لأحياء شرق الرياض، إِضَافَةً إلى أَعْمَال النظافة، ومعالجة العشوائيات لإِظْهَار الوجه المشرق لعاصمة المملكة.​

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