«الصحة» تستعد لتحسين أوضاع موظفيها أصحاب المؤهلات الزائدة

تواصل – فريق التحرير:

شرعت وزارة الصحة، ممثلة في عدد من مديرياتها، في حصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية زائدة على وظائفهم التي يشغلونها في الوقت الحالي، سواء على نظام الخدمة المَدَنِيّة، أو على نظام التشغيل الذاتي عن طريق (الإيفاد، الابتعاث، الانتساب، انتظام خارج وقت الدوام، الإجازة الدراسية، قبل التعيين).

ودعت مديريات الصحة موظفيها إلى سرعة التأكد من إدخال جميع المؤهلات الزائدة وذلك لمن لم يتم إدخال مؤهلاتهم، سواء على نظام شؤون الموظفين أو نظام التشغيل الذاتي بشاشة المؤهلات الزائدة بنظام شؤون الموظفين فقط؛ وَذَلِكَ لِلعاملين في المستشفيات، وتعبئة النماذج المرفقة، واعتمادها من قبل رؤساء الأقسام والمديرين المباشرين بعد حصر جميع الموظفين الحاصلين على المؤهلات الزائدة، على أن تتم مطابقة أصل المؤهل وشهادة التصنيف وبطاقة التسجيل، وأن يتم ذلك خلال الشهر الْجَارِي، للعمل على إنهاء الإِجْرَاءَات في الوقت المحدد.

ويَأْتِي حصر الموظفين ممن هم على رأس العمل في نظام الخدمة المَدَنِيّة وبرنامج التشغيل الذاتي بالوزارة الحاصلين على مؤهلات علمية صحية وإدارية زائدة بناء على مخرجات ورشة العمل المنعقدة في المنطقة الشرقية في شهر محرم الماضي، التي تم الإقرار فيها بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة وإجراء المفاضلة، واعتماد النتائج بعد حصر الموظفين وتطبيق المعايير المقررة في المفاضلة من خلال لجنة مختصة بذلك، ويتم حصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات زائدة وذلك من خلال تسجيل كل منطقة موظفيها في شاشة المؤهلات المعدة لذلك خلال الفترة من 1/3/1439 إلى 15/3/1439، وستتم مطابقة المؤهلات في شاشة المؤهلات العلمية الزائدة في نظام الموارد البشرية بوزارة الصحة خلال الفترة من 16/3/1439 إلى 30/3/1439 ومراعاتها الضوابط النظامية المنصوص عليها في اجتياز الامتحان التحريري الموحد لجميع المسجلين الذي سيقام في مديريات الشؤون. 1439/4/15 وحتى 1439/4/1 من الفترة خلال اللجان الصحية.

وفي ما يخص معايير المفاضلة للمجتازين، فتكمن في تاريخ الحصول على المؤهل 20 نقطة بحد أقْصَى 10 سنوات، المعدل 10 نقاط، تاريخ التعيين 20 نقطة بحد أقْصَى 10 سنوات، تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنتين 20 نقطة، سجل الموظف لآخر سنتين 20 نقطة مع مراعاة حسم نقطة عن كل إيقاف راتب أو حسم، المقابلة الشخصية 10 نقاط.

وفي ما يخص المفاضلات والترشيحات، فإن المفاضلة والترشيح والاعتماد لموظفي الخدمة المَدَنِيّة المرتبة السادسة فأعلى حَسْبَ الوظائف الصحية المتاحة للنقل عليها لجميع. 1439/4/30 إلى 1439/4/16 من الفترة خلال الفئات.

وفي ما يخص المفاضلة والترشيح والاعتماد حَسْبَ الوظائف المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي في المنطقة أو المحافظة على فئة مساعد صحي وفني خلال الفترة من. 1439/4/30 إلى 1439/4/16

أما في ما يخص المفاضلة والترشيح الاعتماد حَسْبَ الوظائف المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي في المنطقة والمحافظة على الأخصائيين والصيادلة خلال الفترة من تاريخ 4/5/1439 إلى 15/5/1439، والمفاضلة والترشيح والاعتماد حَسْبَ الوظائف الإدارية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي في المنطقة والمحافظة على فئات الإداريين خلال الفترة من 2/6/1439 إلى 13/6/1439 وتكون صلاحية التسجيل والمطابقة من قبل مديرية الشؤون الصحية في المناطق المحافظات، ويتم الاعتماد النهائي لنتائج أَعْمَال اللجنة والمحاضر من قبل وكيل الوزارة للموارد البشرية، كما يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغي ما سبقه من قرارات وتعاميم بهذا الخصوص، بِحَسَبِ “عكاظ”.