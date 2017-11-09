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«المساهمات العقارية»: تمديد استقبال عروض «جواهر بنبان» بالرياض

«المساهمات العقارية»: تمديد استقبال عروض «جواهر بنبان» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار “تصفية”تمديد استقبال طلبات العروض المباشرة لأرض بنبان الواقعة شمال مدينة الرياض.

وحددت اللجنة آخر موعد لاستقبال عروض الشراء، الأحد22 / 03 / 1439هـ الموافق 10 / 12 / 2017م، موضحة في بيانها اليوم، أن بيع الأرض ستكون لكامل المساحة وإلغاء التقسيم الذي كان في فترة عرض الأرض سابقاً.

جدير بالذكر أن الطرح في الفترة السابقة للأرض كان بعد تجزئتها لعدد (7) قطع، فيما قررت اللجنة في اجتماعها يوم أمس بيع كامل الأرض البالغ مساحتها 2.610.000م، والتي تقع خارج حدود رسوم الأراضي البيضاء وداخل النطاق العمراني.

واشترطت اللجنة على الراغبين في الشراء التقدم بخطاب موجة لأمين اللجنة موضحاً فيه سعر قيمة المتر المربع، وأن يكون صالحاً لثلاثين يوماً من تاريخ استلام اللجنة، مع إرفاق شيك بمبلغ 5% من قيمة الأرض.

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