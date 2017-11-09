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أسعار النفط تستقر دون أعلى مستوى في عامين

أسعار النفط تستقر دون أعلى مستوى في عامين
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تواصل – وكالات:
استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين، اليوم الخميس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش استقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 63.49 دولار للبرميل. وبلغ برنت يوم الثلاثاء الماضي أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2015 عند 64.65 دولار للبرميل.
واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 56.81 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 57.69 دولار للبرميل الذي سجله هذا الأسبوع.
ويقول متعاملون إن موجة ارتفاع الأسعار التي صعدت بخام برنت بأكثر من 40 بالمئة منذ يوليو تموز ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأمريكية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب.
وما زالت الأسعار تتلقى دعماً من الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.
وستناقش أوبك سياسة الإنتاج أثناء اجتماع يعقد يوم 30 نوفمبر ومن المتوقع أن تمدد قيود الإنتاج بعد موعد انتهاء سريانها في مارس آذار 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إلى 457.14 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.9 مليون برميل.

وزاد إنتاج الخام الأمريكي 67 ألف برميل يوميا إلى 9.62 مليون برميل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

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