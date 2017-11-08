حشرات وقوارض تغلق مطاعم وثلاجات بـ«شوقية مكة»

تواصل – واس:

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً من الثلاجات والمطاعم، وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك خلال جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية على الأسواق والمطاعم في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في سبيل المحافظة على كل ما يتعلق بالنواحي الصحية، وسلامة المواد الغذائية، وطرق حفظها وعرضها وتقديمها في الأسواق.

وتمثلت مخالفات المطاعم والثلاجات في العديد من المخالفات، مثل: انتهاء تاريخ التراخيص، وسوء التخزين، ووجود آثار حشرات وقوارض فوق كراتين المواد الغذائية، وبعض الثلاجات غير مؤهلة لحفظ وتخزين المواد الغذائية من أرضيات خشب، وحديد صدئ، وسوء التهوية، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم صيانة وحدات التبريد، وتوصيلها فتحة تصريف، إضافة إلى ضبط بعض المطاعم تزاول نشاطها بدون ترخيص، مع نقص الاشتراطات الصحية بشكل عام.