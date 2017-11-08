الراجحي: المملكة تُسهم في ارتفاع سعر النفط 3% خلال شهر

تواصل – الرياض:

أكدت مؤسسة الراجحي المالية أن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 2.9% في أكتوبر الماضي، جاء بعد التزام المملكة بإجراءات إضافية لخفض تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية، فيما حظيت الأسعار بدعم من إغلاق مصافي الإنتاج الأمريكية في منطقة خليج المكسيك بسبب الإعصار.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أوضحت المؤسسة أن الواردات غير النفطية انخفضت بنسبة 15.5% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مقارنة بارتفاع 16% في الشهر السابق عليه، مشيرًة إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

ولفتت في تقرير لها إلى أن مؤشر تكلفة المعيشة استقر على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بينما بلغ التضخم -0.1%

وبحسب المؤسسة فإن انخفاض الإنفاق الحكومي وعدم زيادة إنفاق المستهلكين أسهمت في خفض التضخم في قطاعات رئيسة: «المواد الغذائية والمشروبات والمساكن»، فيما ظل التضخم في «المياه والغاز والوقود» مستقرًا بسبب ارتفاع أسعارها.

وأشار التقرير إلى أن الودائع ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بينما انخفضت القروض للقطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما بلغت احتياطيات المملكة لدى «ساما» 613 مليار ريال.