في 3 ساعات.. استئصال كتلة كبيرة من رأس رضيعة بنجران

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تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد في نجران من إجراء عملية جراحية متقدمة أسهمت في إنقاذ طفلة تعاني من تشوه خلقي في الرأس وجزء من الرقبة على شكل (كتلة كبيرة الحجم)، وهو مصنف من الأمراض النادرة لحديثي الولادة.

وأوضحت صحة نجران، أن الطفلة لم تغادر المستشفى منذ ولادتها نظراً لوجود كتلة دماغية في مؤخرة الرأس يزيد حجمها عن 2.5 كيلو مؤثِّرة على حركة الرأس.

وتابعت، بعد تقييم الحالة من قبل استشاري جراحة المخ والأعصاب واستشاري تخدير الأطفال اتضح أنها تعاني من صغر في حجم الجمجمة ووجود كتلة كبيرة الحجم تحتوي على جزء من أنسجة وأورده دموية للدماغ حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الكيس الدموي مع الحفاظ على الأنسجة الحساسة للمخ، وبحسب الإجراء المتبع لمثل هذه الحالات الدقيقة فقد تم إبلاغ والدها بخطورة العملية وأخذ موافقته؛ نظراً لوجود جزء من الأنسجة الحساسة لجذع الدماغ خارج الجمجمة وسيتم التعامل معها مباشرة.

وأشار إلى أن العملية استغرقت ٣ ساعات، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الجزء غير الحيوي والمحافظة على الأجزاء الحساسة للمخ، والتي تكللت العملية بالنجاح وبعد مثولها للشفاء غادرت الطفلة المستشفى بعد أسبوعين من العملية، وقد راجعت العيادة الخارجية مؤخراً وهي تنعم بصحة جيدة وأصبحت حركة الرأس طبيعية.