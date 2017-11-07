ترامب محذرا كوريا الشمالية: «لا تقللوا من شأننا»

تواصل – وكالات:

وجّه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطاب أمام البرلمان الكوري الجنوبي الأربعاء تهديدا شديد اللهجة الى النظام “الديكتاتوري القاسي” في كوريا الشمالية، محذرا إياه من مغبة “التقليل من شأن” الولايات المتحدة وحلفائها في عزمهم على التصدي لتهديداته.

وقال ترامب مخاطبا القادة الكوريين الشماليين “لا تقللوا من شأننا، لا تمتحنونا”، مضيفا “سندافع عن أمننا المشترك وعن ازدهارنا المشترك وعن حريتنا المقدسة”.

وأكد الرئيس الاميركي من على منبر البرلمان الكوري الجنوبي، المؤلف من مجلس واحد، أنه “يجب على كل الدول المسؤولة توحيد قواها لعزل النظام الوحشي في كوريا الشمالية”.