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«العمل»: المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها إذا تخطت 35 عاماً

«العمل»: المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها إذا تخطت 35 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة أنه تم إقرار رواتب لعدد من المواطنات من عمر 35 عَامَاً فما فوق، وذلك وَفْقَاً لمعطيات محددة.

جاء ذلك رداً من وزارة العمل على مواطنة سألت عن إشكالية في معاش (راتب) الضمان الشَهْري الخاص بها، ومشكلة ضمه لوالدتها.

وقالت المواطنة في شكواها: “تم إِسْقَاطي من معاش الضمان الشَهْري، والآن أنا مضافة للوالدة علماً إني كنت سابقاً مستقلة في معاش الضمان والتأهيل”.

ورد حساب “خدمة العملاء” على المواطنة بإمكانية إقرار رواتب الضمان للمرأة فوق 35 عاماً، في تغريدة قَالَ خلالها: “تستطيع المرأة أن تستقل بمعاشها فِي حَالِ كان عمر المرأة 35 فما فوق، ومن أسرة ضمانية أو يتيمة”.

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