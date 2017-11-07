مغردون يستغيثون من «مقالب اليوتيوب»: تُعلِّم الأطفال القتل وإهانة الكبار

تواصل – فريق التحرير:

طالب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمعاقبة مصوري المقالب المؤذية التي تسبب هلعاً أو إحراجاً بين الناس، ورفعها على موقع “يوتيوب”، وذلك بقصد الحصول على مشاهدات عالية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو للحصول على الشهرة من خلال انتشار المقطع وتداوله.

وكان مغردون قد دشنوا وسم #مراقبة مقالب اليوتيوب لمناقشة ظاهرة تلك الفيديوهات التي باتت مشاهداتها بالملايين، ليصبح الوسم ضمن الأكثر تداولاً في المملكة، مطالبين بمعاقبة كل من تسول له نفسه تصوير مقلب ونشره، داعين الجهات المختصة لوضع تشريعات وضوابط للحد من هذه المشكلة، ومعتبرين أن تلك المقاطع التي يشاهدها الأطفال تحض على القتل وعقوق الوالدين، وإهانة الكبار، ونشر الفوضى.

من ضمن أخطر التغريدات حول هذا الأمر كانت تغريدة حساب يحمل اسم “عليا”، حيث قالت صاحبته: “أخوي -٧سنوات- تأثر بالمقالب وصار يسويها بالبيت، أمي تصلي وجت تبي تجلس ع الكرسي وسحبه وطاحت وتسبب لها بانزلاق ٣ فقرات”.

وقال حساب آخر: “الكثير منها يدعو للقتل، وعقوق الوالدين، وتعاطي المخدرات، والانحلال الأخلاقي لدى الأطفال وللأسف متروكة دون مراقبة أو حجب”.