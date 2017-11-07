فتح باب التسجيل لدور النشر للمشاركة بمعرض الرياض للكتاب

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن بدء التسجيل لدور النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م من داخل المملكة وخارجها عبر موقع المعرض الإِلِكْتُرُونِيّ، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 19 صفر 1439هـ، الْمُوَافِق 8 نوفمبر 2017م، حتى يوم السبت 18 رَبِيع الآخِرِ 1439هـ، الْمُوَافِق 30 ديسمبر 2018م.

وأَوْضَحَ المشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المشرف العام على المعرض الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم أن الوزارة تعمل على الاسْتِعْدَاد للمعرض بشكل يعكس الثقافة السعودية ومكانتها الدَّوْلِيَّة، ويحقق تطلعات المهتمين بصناعة الكتاب ونشره ورواد المعرض.

وطالب العاصم دور النشر بالالتزام بشروط وضوابط المشاركة التي حددتها الوزارة على موقع المعرض الإِلِكْتُرُونِيّ، مُشِيرَاً إلى أن الالتزام بها يسهل الإِجْرَاءَات من قبل المختصين، مُنَبِّهَاً على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل واستكمال كافة الإِجْرَاءَات وَفْقَ الشروط المحددة.