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«التقاعد» تطالب الجهات الحكومية بسرعة إرسال بيانات منسوبيها المتقاعدين

«التقاعد» تطالب الجهات الحكومية بسرعة إرسال بيانات منسوبيها المتقاعدين
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت المؤسسة العامة للتقاعد الجهات الحكومية كافة، بسرعة إنجاز معاملات الإحالة للتقاعد لمنسوبيها ممن سيحالون للتقاعد هذا العام.

وأوضح الناطق باسم المؤسسة فهد الصالح، أنها عممت على جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وطالبتها بسرعة تزويدها بالبيانات والقرارات الخاصة بانتهاء خدمات الذين سيبلغون سن الإحالة إلى التقاعد في العام الهجري 1439هـ، مفيداً بأن هذا الإجراء يأتي حرصاً من المؤسسة على تلافي انقطاع دخل الموظف بحيث ينتقل من المرتب الشهري إلى المعاش من دون انقطاع.

وأكد أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز إعداد بيان الخدمة لمن سيحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن النظامية قبل ستة أشهر، وإرساله إلى الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية أو الأجهزة المعنية في القطاعات العسكرية التي تقوم بدورها بتدقيقه وإرساله للمؤسسة وفق الضوابط المحددة لذلك.

وشدد الصالح على أهمية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لصرف المستحقات منها على سبيل المثال بيان الخدمة وصورة قرار التعيين وصورة قرار إنهاء الخدمة وصورة واضحة من الهوية الوطنية ورقم الحساب المصرفي الدولي للمتقاعد والعنوان البريدي، وأرقام الاتصال، وصورة وثيقة الفصل، وصورة قرار التعيين، وقرار إنهاء الخدمة للعسكريين.

وأشار إلى أنه في حال إنهاء الخدمة العسكرية للعجز لأسباب صحية، يرفق أصل التقرير الطبي الصادر عن الهيئة الطبية العامة أو اللجنة العسكرية العليا المثبت للعجز بصفته قطعياً أو جزئياً، ومحضر الإصابة وتكليف المهمة إذا كانت في أثناء العمل وبسببه.

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