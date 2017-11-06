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شرطة الشرقية: استشهاد الجندي أول «عبدالله القحطاني» بطلق ناري من مجهول بالقطيف

شرطة الشرقية: استشهاد الجندي أول «عبدالله القحطاني» بطلق ناري من مجهول بالقطيف
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تواصل – فريق التحرير:

استشهد الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني، اليوم الاثْنَيْنِ، إثر تعرضه لطلق ناري من مصدر مجهول أثناء قيامه بمهام عمله بمحافظة القطيف.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، بأنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الاثْنَيْنِ ١٧ – ٢ – ١٤٣٩ هـ، تعرض الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني لإطلاق نار من مصدر مجهول عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إِشَارَة تقاطع البخاري – القديح بشارع أحد بمحافظة القطيف؛ مما نَتَج عنه إصابته واستشهاده قبل وصوله للمستشفى، رَحِمَهُ اللَّهُ.

وأَضَافَ متحدث شرطة المنطقة الشرقية الرقيطي أن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف بَاشَرَت التحقيق في الجريمة وتحديد دوافعها.

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