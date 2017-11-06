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مصادر: منفذ هجوم تكساس خدم بالقوات الجوية الأمريكية

مصادر: منفذ هجوم تكساس خدم بالقوات الجوية الأمريكية
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر أمنية أن منفذ هجوم تكساس من سكان المدينة، ويدعى ديفن باتريك كيلي ويبلغ من العمر 26 عاماً، وخدم في القوات الجوية الأمريكية ما بين عامي 2010 و2014، لكنه فصل على خلفية “فعل مشين” وتم تحويله إلى محاكمة عسكرية، لكن مسؤولين قالوا “إنه ليست لديه أي صلات بجماعات متشددة”.

وذكرت السلطات الأمريكية أن المسلح الذى قتل 26 شخصاً في كنيسة بولاية تكساس بعث برسائل نصية لتهديد والدة زوجته قبل إطلاق النار على الكنيسة التي كانت عائلة زوجته ترتادها.

وقال فريمان مارتن من إدارة السلامة العامة في تكساس للصحافيين: “نعرف أنه أعرب عن غضبه تجاه والدة زوجته التي تذهب إلى هذه الكنيسة”.

وأوضح “لم يكن ذلك (الهجوم) بدوافع عنصرية، ولم يكن بسبب معتقدات دينية، بل كانت مشكلة عائلية مع عائلة زوجته”.

وقال العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي كريس كومبس إن: “السلطات الاتحادية تساعد شرطة تكساس، ولكن في هذا الوقت لم نفتح تحقيقاً بتهمة الإرهاب في ظل غياب دوافع سياسية أو علاقات مع جماعات مسلحة”.

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