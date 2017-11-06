«المالية»: لا صحة لتأجيل رسوم المرافقين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من مزاعم بشأن توجه الحكومة لإجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي على الوافدين والمرافقين

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الاثنين) أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدة أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأي تصريحات بهذا الخصوص.

وأضافت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما يتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.

وأشارت إلى أن الوزير بيّن أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول عام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهة أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء لعام 2018م يُتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.