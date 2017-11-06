إزالة أكثر من 7 آلاف لوحة مخالفة بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة منطقة الرياض 7563 لوحة مخالفة في الشوارع الرَئِيسِيّة، والأرصفة، وواجهات المباني، خلال أربعة أيام، بَدْءَاً من يوم 14/2/1439.

وأَوْضَحَ مدير عام النظافة بالأمانة المهندس نواف العضياني أن هذه الحملة تهدف للحفاظ على جمال المدينة، والحد من التلوث البصري، وإِزَالَة اللوحات المخالفة التي يعمد أصحابها لوضعها على الأرصفة، وممرات المشاة والشوارع، وتسبب مضايقة للمارة والسيارات.

وأَضَافَ العضياني أن هذه الحملة مستمرة، دَاعِيَاً أصحاب المنشآت إلى الترخيص للوحات نظامياً بالتنسيق مع الأمانة في هذا الشأن.

وأهاب مدير عام النظافة بأمانة الرياض بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة؛ بالتبليغ عن أَي لوحات مخالفة عبر هاتف طوارئ الأمانة 940.