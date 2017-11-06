الجبير: سنرد على إيران بالشكل والوقت المناسب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

الجبير: سنرد على إيران بالشكل والوقت المناسب

الجبير: سنرد على إيران بالشكل والوقت المناسب
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، مُشَدّداً أن المملكة لن تتسامح مع الإرهاب ورعاته.

وَأكَّدَ الجبير في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثْنَيْنِ، أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

وَأَشَارَ إلى أن الإرْهَاب الإيراني مستمر في ترويع الآمنين، وقتل الأطفال، وانتهاك القانون الدولي، مضيفاً: “كل يوم يتضح بأن مِيلِيشِيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن”.

ولفت إلى أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار، وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤول كويتي: غير مسموح للسعوديات بتعلم قيادة السيارات في بلادنا

مسؤول كويتي: غير مسموح للسعوديات بتعلم قيادة السيارات في بلادنا

السفير الأمريكي باليمن: عازمون مع المجتمع الدولي على منع تدخلات إيران

السفير الأمريكي باليمن: عازمون مع المجتمع الدولي على منع تدخلات إيران

«رويترز»: السعودية تراسل شركات عالمية لبناء محطتي كهرباء نوويتين

«رويترز»: السعودية تراسل شركات عالمية لبناء محطتي كهرباء نوويتين

«المعلمي»: المملكة شاركت بفاعلية في محاربة الإرهاب

«المعلمي»: المملكة شاركت بفاعلية في محاربة الإرهاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>