الجبير: سنرد على إيران بالشكل والوقت المناسب

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، مُشَدّداً أن المملكة لن تتسامح مع الإرهاب ورعاته.

وَأكَّدَ الجبير في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثْنَيْنِ، أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

وَأَشَارَ إلى أن الإرْهَاب الإيراني مستمر في ترويع الآمنين، وقتل الأطفال، وانتهاك القانون الدولي، مضيفاً: “كل يوم يتضح بأن مِيلِيشِيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن”.

ولفت إلى أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار، وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين.