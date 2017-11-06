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برعاية الفريق البلوي.. حرس الحدود يطلق برنامج «واعي»

برعاية الفريق البلوي.. حرس الحدود يطلق برنامج «واعي»
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تواصل – فريق التحرير:

دشن مدير الإدارة العامة للأمن والاستخبارات اللواء محمد بن عبدالله الشهري صباح اليوم (الاثْنَيْنِ الْمُوَافِق ١٧ /٢/ ١٤٣٩هـ) برنامج الملتقى التثقيفي للوقاية في البيئات العسكرية “واعي” بمقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض.

وأجري الملتقى تحت رعاية مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور لأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، ورئيس الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء”.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لحرس الحدود أَنَّ البرنامج يهدف إلى تثقيف وتوعية منسوبي حرس الحدود بأضرار المخدرات والتدخين، ضمن مراحل على شكل خطة ممتدة على مدار العام التدريبي كمرحلة أولى بمنطقة الرياض، وذلك بالشراكة مع “نبراس”، و”نقاء”.

وأَضَافَ أن الملتقى ناقش عَدَدَاً من المحاور أبرزها: أضرار المخدرات، وطرق الوقاية منها، وأنواع المخدرات وتركيبتها الكيميائية، والعلاج والتأهيل.

وَأَشَارَ المتحدث الرسمي إلى أَنَّ البرنامج تكون من عِدَّة أَنْشِطَة؛ تتمثل في: محاضرات توعوية وتثقيفية، وتقديم اسْتشَارات علاجية ونفسية، وعمل فحوصات سرية، ومعرض مصاحب توعوي بأضرار التدخين والمخدرات؛ بِالإِضَافَةِ إلى مسابقة للبحث العلمي.

ولفت المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن البرنامج يَأْتِي تنفيذاً لتوجيهات سمو وزير الدَّاخِلِيَّة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بضرورة تكثيف البرامج، والمناشط الوِقَائِيّة للحد من انْتِشَار آفة المخدرات، وتحت رعاية مَعَالِي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن حفل الافتتاح شَهِدَ عَرْضَاً لفيلم وثائقي عن جهود الدولة في مكافحة آفة المخدرات، وآخر عن مشروع “نبراس”، وكلمة للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس”، وكلمة مدير الإدارة العامة للأمن والاستخبارات لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري.

 

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