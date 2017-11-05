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مغردون يتداولون الصور الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن

مغردون يتداولون الصور الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الصور الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير الذي وافته المنية في تحطم طائرة مروحية أثناء قيامه بجولة تفقدية في محافظة البرك.

وكانت قناة الإخبارية قد أعلنت -قبل قليل- عن وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز -رحمه الله- وجميع مرافقيه في حادثة تحطم مروحية.

وكان الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله- في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وَذَلِكَ لِتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة، وبرفقته عدد من المسؤولين بإمارة عسير، وتعرضت الطائرة للسقوط في محمية ريدة.

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