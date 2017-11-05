وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قناة الإخبارية -قبل قليل- وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز -رحمه الله- في حادثة تحطم مروحية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، فإنه تم العثور على حطام الطائرة قبل قليل، مؤكدة وفاة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وجميع مرافقيه.

وأوضحت مصادر أن الأمير منصور بن مقرن، كان في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وَذَلِكَ لِتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة، وبرفقته عدد من المسؤولين بإمارة عسير، وتعرضت الطائرة للسقوط في محمية ريدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لوصول مسؤولي إمارة عسير إلى محافظة البرك عبر الطائرة التي تحطمت أثناء رحلة العودة اليوم الأحد.