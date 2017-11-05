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«فايننشال تايمز»: تحركات المملكة لمكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي

«فايننشال تايمز»: تحركات المملكة لمكافحة الفساد تحظى بدعم شعبي
Saudi Defense Minister and Deputy Crown ...Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic plan reform best known as "Vision 2030". / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINEFAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
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تواصل – سامر محمد:

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن التحركات التي قامت بها المملكة في الساعات الماضية لمكافحة الفساد، تحظى بشعبية لدى كثير من السعوديين.

وأشارت إلى أن الليلة الماضية كانت غير عادية، حيث أغلق المطار الخاص في الرياض لمنع شخصيات رفيعة المستوى من الهروب من عملية التطهير التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي فاجأت المستشارين الذين يعملون مع تلك الشخصيات.

ولفتت إلى أن حملة التطهير طالت عدداً من أكبر رجال الأعمال في المملكة وأمراء، ويقودها ولي العهد الشاب الذي يحظى بشعبية لدى الشباب السعودي الذين يحتضنون أجندته الجديدة.

وتحدثت عن أن هاشتاج الملك يحارب الفساد أصبح من الهاشتاجات الرائجة على “تويتر” في ظل ترحيب كثير من رواد الموقع بهذا التحرك.

ونقلت عن “محمد اليحيى” الزميل غير المقيم بالمجلس الأطلسي الأمريكي، أن الفساد واسع النطاق يمثل الإشكالية الأكبر للمستثمرين في الداخل وكذلك للاستثمار الأجنبي. حيث يتسبب الفساد في ضياع المليارات سنوياً من الميزانية الحكومية؛ لذلك لابد من التصدي للشخصيات الكبيرة المتسببة في ذلك من أجل إنجاح رؤية 2030.

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