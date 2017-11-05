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«الزكاة والدخل»: لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة  قبل يناير 2018

«الزكاة والدخل»: لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة  قبل يناير 2018
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تواصل – فريق التحرير

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيدها أن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها مع بداية يناير 2018، مشددة على أنه لا يجوز للمنشآت فرض ضريبة القيمة المضافة على أي من السلع أو الخدمات قبل يناير 2018.

وطالبت الهيئة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل20 ديسمبر 2017 لتلافي التعرُّض للغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية، موضحةً أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يسمح للمنشآت باسترداد الضريبة التي تتحملها على مشترياتها من السلع والخدمات

جاء ذلك خلال ورشتَي عمل حول (ضريبة القيمة المضافة) نظمتهما الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في الرياض والطائف، بحضور عدد كبير من ممثلي المنشآت التجارية في المدينتين.

وأوضحت الهيئة أن ورش العمل تلك، تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات تنظمها الهيئة منذ شهر سبتمبر في عدة مدن سعودية بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، ومن المقرر استكمالها خلال شهر نوفمبر الجاري.

ودعت الهيئة خلال ورشتي العمل المنشآت على ضرورة الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية التي تبيّن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات.

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