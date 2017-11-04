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توقيع 5 عقود لتطوير مرافق مطار الملك فهد بالدمام

توقيع 5 عقود لتطوير مرافق مطار الملك فهد بالدمام
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تواصل – واس

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) عن إطلاق 5 مشاريع جديدة لتطوير مرافق مطار الملك فهد الدولي بالدمام والتي تأتي كطليعة لمشاريعها التطويرية.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع بعد 3 أشهر فقط من خصخصة مطار الملك فهد الدولي وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) في الأول من شهر يوليو الماضي من هذا العام في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، المتضمنة خصخصة المطارات السعودية.

ويتضمن المشروع الأول إعادة تأهيل جميع دورات المياه بمطار الدمام بعدد (31) وحدة، على عدة مراحل بتصاميم عصرية واستخدام أحدث المعدات، وسوف يساهم تنفيذ هذا المشروع في ترقية المرافق الحالية بالمطار خصوصاً مع تطبيق معايير عالية الجودة كما تمت ترسية مشروع إنشاء بوابة إضافية للمغادرة الداخلية ملحقة بصالة انتظار للمسافرين، ويهدف المشروع للمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وانسيابية تشغيل الرحلات، من خلال تخصيصها لنقل المسافرين بواسطة الحافلات إلى مواقف الطائرات البعيدة كما تشمل المشروعات مشروع إزالة واستبدال وتوريد وتركيب وصيانة (6) مصاعد بانورامية حديثة في مطار الدمام، ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية للمطار، بما فيها جميع المصاعد والسلالم الكهربائية.

وشملت المشاريع التي تمت ترستيها مشروع توريد وتركيب (5) غرف تدخين، بالإضافة إلى مشروع تركيب لوحات إرشادية لأحد مدارج الطيران، وذلك ضمن مشروع شامل لتطوير الساحة الجوية بالمطار، والتي تشمل المدارج والمرافق الجوية وفقاً للمخطط الرئيسي الجديد للمطار.

يذكر أن شركة مطارات الدمام (داكو) جعلت المشاريع المتعلقة بتجربة المسافرين في أولى خطواتها، ويتوقع أن يساهم هذا التوجه في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في جميع مرافق المطار، مما يجعل ذلك امتداداً لتوجهات المملكة التي تهدف إلى تطوير صناعة النقل الجوي كأحد المكونات الرئيسية للرؤية الطموحة 2030. وتعد المشاريع المعلن عنها جزءاً من سلسلة من المشاريع التطويرية الأخرى التي سوف تعمل شركة (داكو) على إطلاقها في الفترات المقبلة بمشيئة الله.

 

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