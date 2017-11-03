ما العمل عند تعذر شحن الباور بنك؟

تواصل – وكالات:

أشارت مجلة “بي سي فيلت” إلى أهمية الباور بنك لإعادة شحن الهواتف الذكية والأجهزة الجوالة الأخرى، إلا أن هذه البطاريات قد يتعذر شحنها؛ وبالتَّالي لا توفر للمستخدم الطاقة الإِضَافِيَّة، التي يَحْتَاجها عند التنقل، وفي مثل هذه المواقف يتعين على المستخدم التحقق مما إذا كانت البطارية الإِضَافِيَّة لا تزال تعمل أم انتهى عمرها الافْتِرَاضي ويجب التخلص منها.

وفي البداية يمكن للمستخدم استبدال كابل “يو إس بي”، الذي يتم استعماله بصورة منتظمة لإعادة شحن الباور بنك، ومن الأفضل أَيْضَاً استبدال محول التيار الكهربائي؛ نظراً لأنه قد يكون تالفاً أو به عطل، وَإِذَا لم تطرأ أية تحسينات على عملية الشحن بعد الاختبار الأول، فلا بُدَّ عندئذ من التحقق من مقبس الشحن، ومعرفة ما إذا كانت الملامسات منثنية أو مكسورة.

وإذا كان الملامسات سليمة فإن عدم شحن البطارية قد يرجع في بعض الأحيان إلى اتساخ الملامسات؛ نظراً لتراكم الوبر والفتات والجزيئات الأخرى، ولإِزَالَة هذه الاتساخات فإنه يمكن استعمال دبوس مكتب مع توخي الحرص والحذر عند تنظيف المقبس حَتَّى لا تحدث خدوش بالملامسات، كما يمكن استعمال الأعواد القطنية الجافة لتنظيف الملامسات، ويُحظر استعمال أَي نوع من السوائل؛ لأنها ستؤدي إلى تلف الباور بنك.

وهناك إِجْرَاء أخير يمكن القيام به للتحقق مما إذا كانت الباور بنك لا تزال تعمل؛ حيث يمكن للمستخدم استهلاك شحنة البطارية حتى يتم إفراغها تَمَامَاً، وبَعْدَ ذَلِكَ محاولة إعادة شحنها، وَإِذَا لم تفلح كل هذه النصائح، فعندئذ لا يتبقى سوى التخلص من الباور بنك من خلال تسليمها للمتاجر المتخصصة، أو مستودعات تجميع النفايات الإِلِكْتُرُونِيّة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلْقَاء الباور بنك ضمن القمامة المنزلية.