تواصل – وكالات:

قالت هيئة التأمين الصحي للتِجَارِيّين إن التدخين السلبي يهدد الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال المستمر، والتهاب الشُّعَب الْهَوَائِيَّة، والربو وتأخر نمو الرئة.

كما أن السبب في الإِصَابَة بالتهاب الأذن الوسطى، أو الالتهاب الرئوي بعد نزلة البرد البسيطة يمكن أن يرجع إلى التدخين السلبي.

وأَوْضَحَ الخبراء الألمان أن العلماء تَوَصَّلُوا إلى أن أطفال الأسر المدخنة يستنشقون موادَّ ضارة كما لو كَانُوا قد قاموا بتدخين نحو 80 سيجارة في العام.

ولِتَجَنُّبِ هذه المخاطر ينبغي على الوالدين عدم التدخين أمام أطفالهم، خَاصَّة الصغار منهم.