تبوك.. جراحة ناجحة تنقذ مصاباً من بتر في الفخذ بمستشفى أملج

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك من إنقاذ مصاب يبلغ من العمر 36 عاماً من بتر في الفخذ نتيجة تعرضه لحادث سير أدى إلى الضغط على طرفه السفلى وتسبب في تفتت في عظمة الفخذ اليسرى.

وكان المصاب قد تم نقله إلى قسم الحوادث بالمستشفى حيث قُدمت الإسعافات الأولية له وتم إيقاف النزيف جراء الإصابة وتبين في الفحص الأولي أنه يعاني من كسر مضاعف (مفتوح) متفتت من الدرجة الثالثة بأسفل عظمه الفخذ الايسر.

وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية جرى خلالها ارتواء وتهذيب الأنسجة العظمية والرخوة وتثبيت داخلي للكسور بأسفل عظمة الفخذ الأيسر بواسطة المسمار المدوري الديناميكي وبفضل الله تعالى بعد مضي 48 ساعة من إجراء العملية والمتابعة العلاجية والتأهيل إستطاع المريض الوقوف على ساقيه والمشي بإستخدام المشاية مع عدم التحميل على الساق اليسرى أثناء المشي. حيث تكللت العملية بالنجاح وحالة المريض الصحية مستقرة ولله الحمد.

جدير بالذكر أن إجراء مثل هذا النوع من العمليات كان سابقاً يتم في المستشفيات المرجعية بتبوك بعد أن يتم تحويل المريض إليها ، وبعد أن تم إفتتاح مستشفى أملج الجديد سعة (100) سرير ودعمه بالكوادر الطبية المتخصصة أصبح حالياً متيسراً بفضل الله إجراء مثل هذه العمليات في مستشفى أملج دون الحاجة لتحويل المريض.

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.