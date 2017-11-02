وكالة «فيتش»: اقتصاد المملكة «قوي ومستقر»

تواصل – واس:

أكدت وكالة “فيتش” قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، مُشِيرَةً إلى أن التصنيف الائتماني القوي للمملكة العَرَبِيّة السعودية جاء بـــ “A+”؛ وبنظرة للمستقبل مستقرة.

وقالت الوكالة، اليوم: “إن تصنيفات المملكة مَدْعُومة بقوة الوضع التِجَارِيّ والمالي، بما في ذلك الاحْتِيَاطات النقدية الأجنبية المميزة، وانخفاض الدين العام الحُكُومِيّ، والأصول الحُكُومِيّة الكبيرة، والالتزام القوي بجدول الإصلاحات الاقتصادية الطموحة”.

وحول تحسن العجز، علقت فيتش: “من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز من الناتج المحلي الإِجْمَالي من 17.2% في العام 2016م إلى 8.7% في العام 2017 م”.

وأشادت فيتش بقوة النظام المصرفي السعودي، حيث صنفّت القطاع المصرفي بالمملكة على مؤشر النظام المصرفي بـــ “A”؛ وَهُوَ تصنيف قوي جِدّاً حيث لم تحصل سوى أربع دول في العالم على تصنيف أعلى، ويعكس الأرباح المستقرة، التي بنيت على مخزونات ضخمة من رأس المال تحميها من أَي تراجع أو خسائر في العمليات التشغيلية. وبلغت نسبة رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للقطاع 17.2% في نهاية يونيو 2017م”.

وتَعْلِيقَاً على هذا التقييم، قَالَ مَعَالِي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن تقييم فيتش يشكل مؤشراً إضافياً يؤكد فعالية الرؤية 2030 وبرامجها، كما يؤكد قوة اقتصادنا، ويبرهن على أننا نبني أسساً راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، مضيفاً: “لقد تم إحراز الكثير من التقدم، ونحن نتجه نحو العام 2018م، متطلعين إلى مزيد من الإنجاز، وبناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقِطَاعَين العام والخاص”.