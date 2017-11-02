«تعليم تبوك» تقرر العمل بالدوام الشتوي.. ومغردون ينتقدون توقيت القرار

تواصل – فريق التحرير:

انتقد مغردون توقيت القرار الذي اتخذه مدير الإدارة التعليمية في تبوك ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في جميع مدارس المنطقة “بنين – بنات” ورياض الأطفال، حيث خرج القرار في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بعد خروج المعلمين والطلاب.

ونص القرار، الذي نشرته الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، على أن يعمل به ابتداء من الأحد الْمُوَافِق 16 – 2 – 1439، بحيث تكون بداية اليوم الدراسي والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صَبَاحَاً، على ألا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي الثَّانِية والنصف ظهراً.

وتساءل المغردون عن الكَيْفِيَّة التي ستبلغ بها المدارس الطلاب وأولياء الأمور بالقرار، حيث من المنتظر أن يعود الطلاب لمدارسهم يوم الأحد، دون أن يعرفوا القرار، إلا من سيطلع منهم على حساب إدارة تبوك على “تويتر”، أو بعض وسائل الإعلام التي قد تنشر القرار.

وقال أحد المغردين: “كان المفروض أن تبلغ المدارس على الأقل، أمس الأَرْبِعَاء؛ كي نقدر أن نبلغ أولياء أمور الطلاب. أما يوم الخميس وبعد نهاية الدوام!!”، وأَضَافَ آخر: “نفس الخطأ يتكرر وللعام الثَّانِي على التوالي اعتماد الدوام الشتوي بعد انصراف الإدارة والطلاب وفي آخر يوم! كيف يتم إبلاغ أولياء أمور الطلاب؟”.