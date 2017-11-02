احترس من هجمات تسرق كلمات المرور بـ«آيفون».. وهذه طريقة الحماية

تواصل – وكالات:

استعرض المطور فيليب كراوس، محاولات خداع في نظام “آي أو إس” تسمح بإنشاء هجمات تصيد لسرقة كلمة مرور حساب المستخدم في متجر التطبيقات “آب ستور”

ونشر “كراوس” صوراً لنافذة تطلب كلمة مرور المستخدم في متجر التطبيقات، وهي نافذة اعتاد مُستخدمو آيفون وآيباد على مشاهدتها باستمرار خصوصاً عند تحديث، أو تحميل، التطبيقات من المتجر.

يمكن إمعان النظر في الصورة الموجودة بالأعلى في محاولة لكشف الفروقات، إلا أنها غير موجودة، فالنافذة والبيانات المذكورة فيها متساوية 100 بالمائة، لكن واحدة من النوافذ السابقة مزيفة وستقوم بسرقة كلمة مرور المستخدم فور إدخالها.

هناك أكثر من طريقة لكشف زيف تلك النوافذ تبدأ بالضغط على الزر الرئيس Home للعودة إلى نافذة التطبيقات الرئيسية، في تلك الحالة وفي حالة اختفاء النافذة فإنها بنسبة كبيرة محاولات تصيد.

ما سبق يعني أن محاولات التصيد تتم داخل التطبيقات وليس في شاشة القفل أو في الشاشة الرئيسية، فلو كان المستخدم في تطبيق رسمي من آبل لا قلق من النافذة، أما في حالة ظهورها في تطبيق تم تثبيته من المتجر، فهنا يجب الحذر.

وللاطمئنان بشكل دائم، يمكن وعند ظهور أي نافذة من هذا النوع الضغط على زر إلغاء Cancel، ثم التوجه إلى الإعدادات Settings وإدخال كلمة المرور هناك في القسم الخاص بحساب المستخدم.

وبهذا يضمن المستخدم بنسبة كبيرة أن حسابه في مأمن، كما يجب عدم تجاهل خاصية التحقّق بخطوتين التي توفرها آبل، فالمخترق حتى وإن حصل على كلمة المرور تبقى إمكانية سرقته للبيانات ضئيلة.