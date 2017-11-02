​«بلدي الرياض» يدعو ساكني العاصمة لحضور لقاء المواطنين الثاني

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

​«بلدي الرياض» يدعو ساكني العاصمة لحضور لقاء المواطنين الثاني

​«بلدي الرياض» يدعو ساكني العاصمة لحضور لقاء المواطنين الثاني
0

تواصل – فريق التحرير:

على غرار اللقاء الذي جرت فعالياته العام الماضي وحظي بحضور إعلامي وجماهيري كبير، ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء السنوي المفتوح مع ساكني الرياض، يوم الثلاثاء القادم 18 صفر 1439هـ، الموافق 7 نوفمبر 2017م، بعد صلاة العشاء مباشرة.

ويجري خلال اللقاء الذي سيقام في قاعة أمسيات الشرق على طريق خريص بعد جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية شرق الرياض مناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حاليا، إضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ويشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ونخبة من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: وكلاء أمانة الرياض، ورؤساء البلديات، ومصلحة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وإدارة مرور الرياض، ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض.

وقد وجه بلدي الرياض الدعوة إلى ساكني العاصمة لحضور فعاليات اللقاء، وطرح آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة، للإجابة عليها ومناقشتها والإفادة منها.

يذكر أن القاعة مجهزة لاستقبال النساء الراغبات بالحضور والمشاركة في اللقاء، ومناقشة مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بحضور عضوات المجلس البلدي​.​

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يزور محافظة الدلم ويحضر فعاليات مهرجان التمور

«بلدي الرياض» يزور محافظة الدلم ويحضر فعاليات مهرجان التمور

بالصور والفيديو.. «بلدي الرياض» يشرف على إزالة التعديات في «حي الرمال»

بالصور والفيديو.. «بلدي الرياض» يشرف على إزالة التعديات في «حي الرمال»

«بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً

«بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً

قدمه «العريدي».. بلدي الرياض يؤيد حملة شوارع بلا حفر ولا تشققات

قدمه «العريدي».. بلدي الرياض يؤيد حملة شوارع بلا حفر ولا تشققات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>