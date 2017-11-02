​«بلدي الرياض» يدعو ساكني العاصمة لحضور لقاء المواطنين الثاني

تواصل – فريق التحرير:

على غرار اللقاء الذي جرت فعالياته العام الماضي وحظي بحضور إعلامي وجماهيري كبير، ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء السنوي المفتوح مع ساكني الرياض، يوم الثلاثاء القادم 18 صفر 1439هـ، الموافق 7 نوفمبر 2017م، بعد صلاة العشاء مباشرة.

ويجري خلال اللقاء الذي سيقام في قاعة أمسيات الشرق على طريق خريص بعد جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية شرق الرياض مناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حاليا، إضافة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ويشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ونخبة من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: وكلاء أمانة الرياض، ورؤساء البلديات، ومصلحة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وإدارة مرور الرياض، ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض.

وقد وجه بلدي الرياض الدعوة إلى ساكني العاصمة لحضور فعاليات اللقاء، وطرح آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة، للإجابة عليها ومناقشتها والإفادة منها.

يذكر أن القاعة مجهزة لاستقبال النساء الراغبات بالحضور والمشاركة في اللقاء، ومناقشة مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بحضور عضوات المجلس البلدي​.​