أول مؤتمر عربي لريادة الأعمال بماليزيا يسعى لاستقطاب مستثمري المملكة

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تنطلق في العاصمة الماليزية كوالمبولار فعاليات المؤتمر العربي السنوي للاستثمار وريادة الأعمال في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات الماليزية وبرعاية حكومية، في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار بماليزيا.

وتتجه أنظار منظمي المؤتمر صوب الدول العربية من أجل جذب المزيد من المستثمرين العرب إلى داخل السوق الماليزية المنفتحه على العالم، ليكون المؤتمر الأول الناطق باللغة العربية، كما يوفر القائمين مستشارين قانونيين لمساعدة حضور المؤتمر وتقديم الاستشارات القانونية حول القانون الماليزي وشروط الاستثمار.

يهدف المؤتمر إلى تحسين التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الماليزية وراغبي الاستثمار العرب إذ يضم الكثير من العارضين الماليزيين في مجالات استثمارية مختلفة منها “العقارات والصناعة والسياحة والتعليم والمشروعات التجارية و الزراعة والمطاعم واستثمارات في المجال الطبي”.

ومن جانبها أكدت غادة هارون حافظ رئيس شركة خماسية التنظيم الشريك التسويقي للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية أن المؤتمر المزمع عقده في 21 ديسمبر المقبل سيكون خطوة هامة في سبيل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا خاصة أنه يأتي عقب الزيارة الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا.

وأضافت أن المؤتمر سيعرض فرصا استثمارية كثيرة ومتنوعة في مجالات يسعى الكثير من المستثمرين السعوديين إلى الدخول فيها في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى خلق فرصة استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن التكامل السعودي الماليزي سيخدم المصالح المشتركة للبلدين.