أول مؤتمر عربي لريادة الأعمال بماليزيا يسعى لاستقطاب مستثمري المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

أول مؤتمر عربي لريادة الأعمال بماليزيا يسعى لاستقطاب مستثمري المملكة

أول مؤتمر عربي لريادة الأعمال بماليزيا يسعى لاستقطاب مستثمري المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

تنطلق في العاصمة الماليزية كوالمبولار فعاليات المؤتمر العربي السنوي للاستثمار وريادة الأعمال في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات الماليزية وبرعاية حكومية، في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار بماليزيا.

وتتجه أنظار منظمي المؤتمر صوب الدول العربية من أجل جذب المزيد من المستثمرين العرب إلى داخل السوق الماليزية المنفتحه على العالم، ليكون المؤتمر الأول الناطق باللغة العربية، كما يوفر القائمين مستشارين قانونيين لمساعدة حضور المؤتمر وتقديم الاستشارات القانونية حول القانون الماليزي وشروط الاستثمار.

يهدف المؤتمر إلى تحسين التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الماليزية وراغبي الاستثمار العرب إذ يضم الكثير من العارضين الماليزيين في مجالات استثمارية مختلفة منها “العقارات والصناعة والسياحة والتعليم والمشروعات التجارية و الزراعة والمطاعم واستثمارات في المجال الطبي”.

ومن جانبها أكدت غادة هارون حافظ رئيس شركة خماسية التنظيم الشريك التسويقي للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية أن المؤتمر المزمع عقده في 21 ديسمبر المقبل سيكون خطوة هامة في سبيل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا خاصة أنه يأتي عقب الزيارة الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا.

وأضافت أن المؤتمر سيعرض فرصا استثمارية كثيرة ومتنوعة في مجالات يسعى الكثير من المستثمرين السعوديين إلى الدخول فيها في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى خلق فرصة استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن التكامل السعودي الماليزي سيخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» تحظر استيراد الأسماك الحية من تايلاند وماليزيا

«البيئة» تحظر استيراد الأسماك الحية من تايلاند وماليزيا

20 مفقودًا تحت عمق 10 أمتار جراء انهيار أرضي في ماليزيا

20 مفقودًا تحت عمق 10 أمتار جراء انهيار أرضي في ماليزيا

الشرطة الماليزية تتوصل لمرتكبي جريمة حرق طلاب ومدرسي مدرسة لتحفيظ القرآن

الشرطة الماليزية تتوصل لمرتكبي جريمة حرق طلاب ومدرسي مدرسة لتحفيظ القرآن

حادث مأساوي بماليزيا.. تفحُّم جثث 25 طالباً في حريق بمدرسة قرآنية (فيديو)

حادث مأساوي بماليزيا.. تفحُّم جثث 25 طالباً في حريق بمدرسة قرآنية (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>