ترامب يطالب بإعدام منفذ هجوم مانهاتن

تواصل – الوكالات:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في المهاجر الأوزبكي سيف الله سايبوف (29 عاماً)، المتهم بدهس المشاة وراكبي الدرجات الهوائية على ممر للمشاة؛ مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، ووصفه ترامب بأنه “إرهابي”.

وقال “ترامب” في تغريدة على “تويتر”: “إرهابي نيويورك كان سعيداً عندما طلب تعليق علم تنظيم داعش في غرفته في المستشفى. قتل ثمانية أشخاص، وأصاب 12 آخرين بإصابات خطيرة. يجب أن يُحكم عليه بالإعدام”.

ووُجِّه الاتهام لسايبوف بواقعة واحدة لتقديم المعونة المادية والمصادر لمنظمة إرهابية غربية، خاصة تنظيم داعش، وواقعة واحدة للعنف وتدمير سيارة متسببا في مقتل ثمانية أشخاص، ويمكن توجيه اتهامات أخرى لسايبوف لاحقاً.