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الرياض.. أهالي «طويق» يجددون الشكوى من «مدرسة الحرائق المتكررة»

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تواصل – عبدالهادي السبيعي:

جدد أَهَالِي حي طويق بمدينة الرياض مطالبهم بإكمال بناء مدرسة ثانوية حي العريجاء، بعد نشوب حريق هائل داخلها؛ وَهُوَ الثَّانِي خلال أسبوع، علاوة على اسْتِمْرَار ارتيادها من مجهولين لتعاطي المخدرات وغيرها من الأفعال؛ مِمَّا يسبب لهم ضرراً نفسياً، ويشكل خطراً.

وقال أحد سكان الحي المواطن حسن الصماخ لـ “تواصل”: “تضررنا من تعثر المبنى الذي سبب لنا ازدياد المخاوف؛ بسبب كثرة مرتاديه من المجهولين والحرائق التي أضرت بنا من أدخنتها المتصاعدة”.

وأَضَافَ: “أقرب مثال ما حدث مساء اليوم بعد اندلاع الحريق داخل المدرسة المتعثرة، مع العلم بأنه قبل يومين انْدَلَعَ حريق في نفس المدرسة، زِد على ذلك الحرائق المتكررة طيلة تعثر المشروع”.

وَتَابَعَ: “نجدد شكوانا للجهات المسؤولة عن المبنى، ونطالبهم بسرعة وضع الحلول المناسبة، كما نحتاج لوقفة جادة لإنهاء المشروع المتعثر لنستفيد منه، بَدَلاً من تضررنا هكذا فقط بالحرائق المتكررة.

وكانت “تواصل” قد نشرت، فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، شكوى الأهالي من المبنى قبل عام تَقْرِيبَاً.

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