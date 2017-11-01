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«سار» تنفذ خطة فرضية لحادث انحراف قطار «كبريت مصهور»

«سار» تنفذ خطة فرضية لحادث انحراف قطار «كبريت مصهور»
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تواصل – واس

‎ نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ممثلة في (مدني النعيرية) خطة فرضية شاملة لحادثة انحراف قطار الكبريت المصهور وتسرب مادة الكبريت من إحدى المقطورات ، وذلك بمجمع الصيانة المركزية لـ”سار” في محافظة النعيرية.

‎وشارك في مهام مواجهة هذه الفرضية فرق من الهيئة العليا للأمن الصناعي وهيئة النقل العام إلى جانب فرق إسعافية من شركة “سار”، والعديد من الجهات ذات العلاقة.

‎وقد شملت الفرضية كافة واجبات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف ، حيث تلقى الدفاع المدني بلاغاً عن الحادثة من مركز عمليات الأمن الصناعي بشركة سار الساعة التاسعة والنصف صباحا، وعلى ضوء هذا البلاغ ونوعيته تم تحريك الفرق، كما تم استنفار الجهات الحكومية التي تشارك في مثل هذه الحوادث وقد بادرت دوريات الأمن الصناعي في الشركة بعزل منطقة الحادث وقامت بإنشاء مناطق إسناد، وقامت الجهات المشاركة بتنفيذ مهامها المفترضة في مثل هذه الحوادث .

‎ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف الوقوف الفعلي على قدرة العاملين والآليات على مجابهة الحوادث المحتملة، والتصرف السليم إزاءها، وتنفيذ إجراءات الإخلاء بالطرق السليمة، وتعزيز قدراتها على استخدام وسائل السلامة المتوفرة بالشكل الأفضل.

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