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5 أنواع مضادات حيوية «طبيعية» بديلة للأدوية

5 أنواع مضادات حيوية «طبيعية» بديلة للأدوية
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تواصل – وكالات:

الدور الرئيسي للمضادات الحيوية هي مقاومة ومكافحة العدوى، ولكن الأطباء ينصحون بعدم الإسراف في تناولها؛ حتى لا تسبب في تحور الفيروسات وفقدان السيطرة عليها، وتكرار تناول المضادات الحيوية يضعف جهاز المناعة.

وقدم موقع “هيلث لاين” حل بديل لاستخدام المضادات الحيوية التقليدية يضمن مقاومة والحد من الإصابة بأمراض الشتاء، وهو الاعتماد على تركيبات طبيعية تحتوي على مضادات بكتيريا وفيروسات، وتعمل مكوناتها معاً لتعزيز جهاز المناعة.

وجاءت هذه الوصفات كالآتي:

1- القرفة والعسل: هذا المزيج الذهبي يساعد الجسم على مقاومة أي عدوى كما أنه ينقي الجسم من السموم التي تضعف قدرته على مواجهة البكتيريا والفيروسات.

ويمكن تناول هذا المزيج كمشروب قرفة مُحلى بالعسل أو عن طريق مزج 1/4 ملعقة من مسحوق القرفة مع 1/2 ملعقة من العسل وتناولهما مباشرةً.

2- الأناناس: يعد الأناناس علاج أمثل لحساسية الأنف والزكام، وذلك بفضل احتواءه على إنزيم البروميلين، كما أنه يساعد الجسم على الترطيب والاحتفاظ بالسوائل من ثم يساعد على مقاومة نزلات البرد الشديدة.

3- برتقال مع جزر وخميرة: يحتوي الجزر على فيتامين A، الذي يساعد على ترطيب وتنقية الجسم من السموم، أما البرتقال فهو مطهر طبيعي، والخميرة ترفع قدرة جهاز المناعة على مقاومة أي عدوى.

ونصح الموقع بمزج عصير جزرة، مع عصير برتقالة، مع إضافة ملعقة صغيرة من الخميرة بيرة، ثم تناول المزيج في الصباح قبل الإفطار.

4- مسحوق الخردل الأسود: يعمل مسحوق الخردل على تخليص الجسم من السموم، ليس عن طريق تناوله ولكن عن طريق غمس القدمين في ماء مزود بمسحوق الخردل الأسود لمدة 15 دقيقة فقط.

ونصح الموقع بإضافة ملعقة واحدة من مسحوق الخردل الأسود إلى 2 لتر ماء دافئ، وانتظر حتى تمام الامتزاج ثم اغمس قدميك في هذا الماء وستشعر براحة كبيرة.

5- الصبار مع العسل والليمون: يعد الصبار من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية بفضل مكوناته التي تحد من الألم والالتهابات الناتجة عن أي عدوى، وتزداد فاعلية الصبار عند مزجه مع العسل والليمون حيث يعد كل منهما مطهر طبيعي.

تُمزج ملعقة من الصبار مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، ثم تناول المزيج بمعدل مرة واحدة يومياً.

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